Alla ricerca del settimo sold out, da oggi si possono acquistare i tagliandi di Napoli Udinese

Spina, come gli altri, sarà a Castel Volturno domani alla fine dei tre giorni di riposo che Conte ha concesso alla squadra dopo la vittoria sulla Juve. Oggi alle 12, invece, scatta la vendita dei biglietti per la successiva gara al Maradona contro l’Udinese, valida per la ventiquattresima giornata di campionato: l’obiettivo è quello di centrare il settimo sold out stagionale. Impresa non difficile, visto l’entusiasmo che c’è in città e ancor di più per il fatto che sarà l’unica partita del mese di febbraio: dopo l’altra trasferta a Roma contro la Lazio e quella di Como, il Napoli tornerà infatti a Fuorigrotta soltanto a inizio marzo per la super sfida contro l’Inter. Oggi quindi si vedranno le prime, lunghe code online su Ticketone, ma i biglietti per l’Udinese potranno comprarli solo i possessori della Fan Stadium Card, che avranno tempo per acquistarne uno fino alle 23.59 di giovedì. Dalle 12 di venerdì, invece, partirà la vendita libera. L’ultima volta, per la gara contro la Juve, praticamente non c’erano già più biglietti. Era la partita più sentita, ma è anche l’effetto Napoli al vertice.

