Serie C: Vittorie per Avellino e Sorrento, crisi Turris e stop per il Benevento

In Serie C si sta giocando la 24ª giornata del girone C, che vedrà in programma stasera le sfide tra Crotone-Picerno e Altamura-Taranto. Negli anticipi, spicca la vittoria dell’Audace Cerignola, che supera il Potenza per 2-1. Per le campane, invece, luci e ombre: la Casertana, dopo il successo nel derby contro la Turris, non va oltre l’1-1 contro il Messina.

Factory della Comunicazione

Sorprendente la Juventus Under 23, che batte 2-0 il Trapani e centra la sesta vittoria nelle ultime sette partite, allontanandosi dalla zona salvezza.

Cade invece il Giugliano di Valerio Bertotto, sconfitto 3-1 a Catania: decisiva una doppietta nei primi 15 minuti di Guglielmotti. Nonostante la sconfitta, il Giugliano rimane in corsa per un posto nei playoff, un risultato importante viste le rivoluzioni di rosa che ci sono state in estate e in questo mercato di gennaio.

Vittoria netta dell’Avellino, che espugna Latina con un 3-0. Crisi nera per la Turris, sconfitta 2-0 nel derby contro il Sorrento.

Il Monopoli si prende la vetta della classifica grazie al successo per 3-1 sulla Cavese, approfittando del pareggio del Benevento, fermato sul 2-2 dal Foggia. Per la prima volta in stagione, i campani scendono al secondo posto.