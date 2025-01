Serie A, Genoa-Monza 2-0: i liguri respirano, notte fonda per i brianzoli

Il Genoa batte il Monza per 2-0 cogliendo un importantissimo successo, il secondo consecutivo fra le mura amiche del Ferraris. L’inizio della contesa – per alcune ore nel pomeriggio a rischio rinvio considerate le condizioni climatiche del capoluogo ligure – arride subito ai padroni di casa con i tentativi di Vasquez e Kassa, mentre i biancorossi non riescono ad incidere creando pericoli.

La squadra di Vieira inizia a premere col passare dei minuti e alla mezz’ora avrebbe l’opportunità per passare in vantaggio, ma dagli undici metri il tiro di Pinamonti è bloccato da Turati. Sfuma quindi una grandissima occasione per il Genoa, ancora vicino alla rete prima dell’intervallo con Miretti.

E’ proprio l’ex centrocampista juventino ad avere la prima occasione della ripresa cogliendo la traversa nel tentativo di schiacciare un cross di Pinamonti, poi è Thorsby ad andare ad un passo dal vantaggio. Che per il Genoa giunge al 62′ , quando un colpo di testa di De Winter su punizione battuta da Martin non lascia scampo all’estremo difensore monzese. La squadra di Bocchetti non ha alcuna reazione e, puntuale, arriva nel finale il raddoppio genoano: cross di Cornet per Vasquez che spedisce dentro e fa respirare i suoi, ora a 26 punti. Notte fonda per il Monza, sempre più ultimo a quota 13.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Kassa (55′ Cornet); Thorsby (86′ Ekhator), Pinamonti (77′ Ekuban), Miretti (86′ Vitinha). All. Vieira.

Monza (4-4-2): Turati; D’Ambrosio (74′ Lekovic), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (46′ Mota Carvalho); Pereira, Urbanski, Akpa Akpro (45′ Bianco), Ciurria; Maldini (68′ Petagna), Caprari (68′ Vignato). All. Bocchetti.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 61′ De Winter, 84′ Vasquez

Ammoniti: Akpa Apro (M), Kyriakopoulos (M), Bianco (M),

Espulsi: –

Note: al 30′ Turati para un rigore a Pinamonti