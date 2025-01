Rastelli: “Abbassare Lobotka buona mossa da parte di Conte”

L’ex calciatore, oggi allenatore, Massimo Rastelli, è intervenuto durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio – 3° tempo” in onda su Radio Napoli Centrale, commentando la vittoria degli azzurri contro la Juventus.

Ecco le parole di Massimo Rastelli:

“Napoli-Juve? Nel primo tempo loro più brillanti, azzurri meno sciolti. Penso che Conte abbia toccato i binari giusti. Penso che il resto lo abbiano fatto i giocatori.

Non è detto che un allenatore debba ribaltare il tavolo o sbattere i pugni per farsi seguire. Credo abbia pesato molto l’importanza della gara, forse per questo il Napoli non è sceso in campo libero e sciolto. Conte avrà dato indicazioni tecnico tattiche opportune per mettere i giocatori in condizione di reagire. Abbassare Lobotka è stata una buona mossa per liberarlo dal pressing della Juventus, che intuizione, così come liberare le corsie esterne per far arrivare qualche cross in più.

Neres? E’ stato meno incisivo del solito rispetto ad altre gare, ma va dato merito a McKennie, che ha una grande forza fisica ed è riuscito a limitarlo. Forse il brasiliano non era in una giornata di grandissima brillantezza. Mi è piaciuto molto, però, il suo senso del sacrificio“.