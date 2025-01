Napoli tra le regine d’Europa per utili prodotti, in Italia è leader

In due anni il Napoli ha prodotto un utile di 142, 7 milioni di euro, seconda in Europa solo al Manchester City con i suoi 180, 7 milioni. In Italia, invece, è al primo posto e, per far capire il divario, l’Atalanta in due anni ha prodotto un utile di appena 13, 6 milioni, quasi un decimo di quello prodotto dal Napoli nel medesimo periodo. Le altre grandi squadre italiane annaspano dietro debiti e bilanci in rosso: l’Inter si trascina un debito di 121,1 milioni, sempre meglio del -322,9 milioni registrati dalla Juventus. I guadagni del Napoli sono conseguenza anche di una politica dei prezzi allo stadio al ribasso: con la Juventus c’è stato il sesto sold-out stagionale e un incasso di 1,5 milioni, De Laurentiis continua a occuparsi in prima persona dei sopralluoghi per il centro sportivo, riunioni in Comune per i lavori allo stadio, riunioni in Lega Calcio per i diritti tv internazionali. Attento a ogni costo del club, difficile pensare che dietro la scelta dei colori delle maglie autoprodotte non ci sia anche la sua scelta oltre quella della figlia Valentina.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino