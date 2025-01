“Napoli, la priorità sono due difensori! No a Garnacho e Adeyemi? Vi spiego…”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre del mercato degli azzurri, reduci sul campo dal 2-1 rifilato alla Juventus.

“Il Napoli per me non ha bisogno del sostituto di Kvaratskhelia, sarebbero soldi buttati… Può andare avanti con quelli che ha adesso, tenendo conto che ci sono sempre anche Raspadori e Ngonge. Prendere Garnacho o Adeyemi a 50 milioni non varrebbe la pena, non giocherebbero mai. Garnacho non è l’erede di Messi, non scherziamo! Ho visto tanti che avrebbero dovuto essere eredi di Totti e Del Piero e poi non hanno mai giocato. Adeyemi è invece un calciatore che si infortuna spesso. Prenderei solo Nico Williams, un fenomeno. L’erede di Kvara c’è già, è David Neres. Il brasiliano è un bengala, ma solo nel senso che si accende e si spegne, ma in senso positivo. Piuttosto al Napoli serve un difensore, anche due. Un esterno ma anche un centrale. Non so se può essere Biraghi. Poi magari alla fine De Laurentiis sarà costretto a spendere per non essere tacciato di tirchieria. Il Napoli non ha semplicemente meritato la vittoria contro la Juventus, ha ultrameritato il successo, con un secondo tempo eccezionale”.