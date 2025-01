Lukaku il giorno dopo Napoli-Juve, la gioia affidata ai social

Il Napoli ha battuto la Juve al Maradona, sabato per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A, grazie ad un gol di Lukaku su rigore procurato da McTominay. L’attaccante azzurro ha affidato ai social la sua gioia, il giorno dopo la gara, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Una serie di foto recenti, un paio di brani da Spotify, frasi d’impatto a raccontare del suo momento magico: Romelu Lukaku si affida anche ai social il giorno dopo la vittoria contro la Juventus. È lì che racconta, con una gallery, il suo stato d’animo per il successo del Maradona, per l’ennesimo gol da tre punti, per la nona rete in campionato che è anche la numero 200 nei cinque top campionati europei – ne mancano 5 per le 400 in totale tra i club e la nazionale belga – nel giorno in cui ha raggiunto le 500 presenze in un campionato di prima divisione tra Pro League, Premier League e Serie A. «Dio spesso sceglie ciò che è sottovalutato. Grazie Dio per avermi disconnesso dalle persone con scopi nascosti», scrive su Instagram. Sono messaggi enigmatici ma svelano una verità, la sua: il belga è una piacevole scoperta solo per chi non lo conosceva del tutto, per i diffidenti, per chi ancora nutriva dubbi sul suo valore”.

Factory della Comunicazione