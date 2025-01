E’ il re delle plusvalenze, l’unico neo si chiama Osimhen

Chi non si intende di finanza, ma segue il calcio, ha imparato che esistono le plusvalenze. Qualcosa che riguarda l’utile derivato da una vendita, o giù di lì…Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è un maestro in questo. Scrive Il Mattino: “È il re delle plusvalenze. Quelle vere. Il cartellino di Kvara era a bilancio per 3,3 milioni di euro. Ha realizzato un utile di quasi 75 milioni euro. Nulla di farlocco. L’unica cosa che non gli è riuscita, fino ad adesso, è liberarsi di Osimhen. Che resta sul groppone, sia pure ancora per poco. Però alla fine anche De Laurentiis ha consegnato a Conte uno zoccolo duro (Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Rrhamani, Politano, Lobotka) di calciatori che hanno sposato il progetto e che hanno deciso di legarsi al club da anni. Elemento fondamentale per raggiungere lo scudetto. Non è facile far venire giocatori qui, anche Conte lo ripete spesso che bisogna gettare le basi per essere sempre competitivi al cospetto delle tre del Nord. Qui, ovvio, non è obbligatorio vincere per forza anche perché di mezzo ci sono il potere dei vecchi club, la tradizione, i centri sportivi di proprietà. Non è un caso che lo scudetto del Napoli del 2023 è stato il primo dopo 22 anni fuori dalla cerchia Milan, Inter e Juventus (la Roma nel 2001). Qui c’è il fascino della maglia indossata da Maradona.”

Factory della Comunicazione