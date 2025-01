Cobolli Gigli, ex presidente Juventus, si espone su Thiago Motta, Conte e il Napoli

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex presidente della: “Sembra che parlare di delusione per la stagione dellasia quasi un eufemismo. Se laavesse vinto contro il Napoli , forse non sarei così deluso. Tuttavia, la stagione della, vista anche nell’ottica di quella sconfitta, non è positiva. Ilha ottenuto sette vittorie consecutive, mentre la, come ho letto oggi sui giornali, ha il peggior risultato degli ultimi quattordici anni, pari addirittura ai tempi di. Questo dimostra che c’è qualcosa che non funziona. Va bene la stanchezza dei tanti impegni, va bene tutto, ma a mio avviso il problema principale è nello spogliatoio e nel rapporto tra l’allenatore e i giocatori. L’allenatore è stato scelto per un progetto di tre anni. Immagino che, quando è stato assunto, gli siano state illustrate le caratteristiche della rosa e le prospettive di mercato. Gli acquisti die altri sono stati concordati con lui. Parliamo di tre giocatori che sono costati oltre 130 milioni di euro ma che, per ora, non stanno rendendo. Paradossalmente, l’unico giocatore che si è distinto è quello arrivato per caso:. Inoltre, la gestione degli uomini non è ottimale. Non si può giustificare l’assenza didicendo che è stanco o infortunato se poi non è vero. E, in generale, c’è un calo preoccupante nei secondi tempi. Questo, a mio avviso, indica che c’è un problema di comunicazione e motivazione nello spogliatoio. Deficit di preparazione? È possibile, certo. Ma se così fosse, torniamo sempre al discorso, perché i preparatori li ha portati lui. In ogni caso, qualcosa non funziona. Sentiamo spesso dichiarazioni di fiducia e ottimismo, ma a furia di ascoltare questi discorsi rischiamo di non arrivare nemmeno tra le prime quattro o cinque squadre che accederanno allal’anno prossimo. In, laha spesso dato prestazioni migliori rispetto al campionato, ma bisogna vincere le partite decisive. Dopodomani, per esempio, affronteremo il, che è una squadra temibile. Sarà una gara fondamentale.è una persona capace, ha dimostrato di far giocare bene squadre di mezza classifica, ma allasta fallendo. Lanon può permettersi di inseguire il cosiddetto ‘bel gioco’ senza concretezza. A mio avviso, bisogna segnare, vincere e basta. Inoltre,è stato fortemente voluto da, dirigente di spessore, quindi mi auguro che la sua scelta gli darà ragione. Certo, non è, ma lui, che è il più grande dirigente italiano, lo abbiamo perso per colpa di, che, poi, ha fatto ricadere un miliardo di debiti sugli investitori, tra cui ci sono anche io. Non seguo così assiduamente ilda poter giudicare i singoli, ma so cheha rivitalizzato una squadra depressa. La differenza tra primo e secondo tempo nella partita contro laè evidente ed è sintomatica di una gestione che funziona alla grande. Il passato è ormai scritto, ma penso che il ritorno diallasarebbe stato complicato per motivi legati all’atmosfera e ai rapporti interni. Detto ciò, guardando i risultati attuali, con il senno di poi, direi che sarebbe stato meglio riprenderlo.ha dimostrato di saper rivitalizzare squadre e riportare giocatori al loro livello ottimale.è un grande professionista, talmente tanto che riesce ad esultare in faccia alla sua stessa fede juventina. Occhio, però, perché nel post partita mi è sembrato aver tirato una frecciatina al club sul tema del calciomercato“.