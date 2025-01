Factory della Comunicazione

Giornata importante per la trattativa con il tedesco: il ds azzurro è pronto a partire subito per chiudere attesa

Settimana cruciale per il mercato: Conte è primo e vola ma urgono rinforzi in attacco e in difesa

Oggi Manna aspetta la risposta dell’esterno del Borussia

Garnacho ancora titolare in Premier con lo United Resta la distanza economica con gli inglesi

Il gruppo incanta ma servono nuove alternative dopo l’addio di Kvara

Urge un rinforzo in attacco, la partenza di Kvaratskhelia ha creato una voragine, e anche in difesa la coperta comincia a essere corta (Rafa Marin non ha mai esordito in campionato e ha voglia di andare al Villarreal). La copertina, però, è dedicata all’attacco. Agli esterni: e oggi sarà una giornata molto importante sul fronte tedesco. Il ds Manna attende la risposta definitiva di Karim Adeyemi, 23 anni, esterno del Borussia Dortmund che di recente ha rifiutato il trasferimento a metà stagione ma che all’improvviso è tornato d’attualità dopo la frenata con il Manchester United per la prima scelta Alejandro Garnacho. Titolare anche ieri contro il West Ham, per la seconda volta consecutiva in Premier e per la terza in quattro partite in serie tra campionato ed FA Cup. Amorim lo sta rilanciando, la valutazione resta molto alta e le distanze non si riducono: lo United non si schioda dai 60-65 milioni di euro, a fronte di un’offerta che con i bonus può spingersi fino ai 55 milioni (50 più 5). Una cifra che gli inglesi non accettano, anche per l’irruzione sulla scena del Chelsea, interessato a Garna nonostante la sollevazione popolare per la rivalità tra i club.

IL TREND. Con il Borussia, invece, la storia sembra più alla portata: cifre più compatibili, si può chiudere senza grandi problematiche tra i 45 e i 50 milioni, ma Adeyemi deve essere convinto del tutto. Riflette, valuta. Deve invertire una tendenza che fino a qualche settimana fa sembrava irreversibile: nessuno stravolgimento a gennaio e sogno Premier in estate. Manna attende una risposta definitiva: è pronto a partire per chiudere se arriverà un segnale positivo.

Fonte: Cds