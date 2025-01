Zazzaroni: “Il Napoli in difesa è numericamente insufficiente”

Per il Napoli si avvicina una settimana cruciale in vista della chiusura del calciomercato invernale. Aurelio De Laurentiis, presente allo stadio Maradona, ha assistito dal vivo alla splendida rimonta contro la Juventus. A partire da lunedì, il club partenopeo intensificherà le trattative aperte nel mese di gennaio. Giovanni Manna ha ricevuto il via libera da parte di De Laurentiis per accelerare su alcuni obiettivi che potrebbero rinforzare la squadra di Antonio Conte. Il tecnico ha richiesto in particolare due rinforzi: un difensore e un esterno offensivo. Con l’obiettivo di conquistare il quarto Scudetto, il Napoli non intende farsi sfuggire l’opportunità.

Anche Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, ha commentato la situazione, ecco le sue parole:

“La classifica attuale impone a De Laurentiis di seguire di nuovo l’allenatore per completare l’organico con due innesti, oltre al vice-Kvara: in difesa il Napoli è numericamente insufficiente. Diverso è il discorso che riguarda la Juve. Tutto quello che poteva spendere, Giuntoli l’ha bruciato l’estate scorsa e il mercato per ora non gli sta dando ragione: Koop e Douglas Luiz sono i più deludenti e non possono bastare gli infortuni di Bremer e Cabal per giustificare un andamento del genere. Resto convinto che Alberto Costa e Veiga non aumentino la qualità del reparto. La Juve non è uno scherzo e richiede un livello da Juve”.