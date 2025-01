Spinazzola: “È stata una reazione da grande squadra”

Altra super prestazione per Leonardo Spinazzola nel fondamentale crocevia scudetto vinto ieri dal Napoli per 2-1 al Maradona contro la Juventus. Chiamato a rimpiazzare l’infortunato Olivera e di nuovo tra i migliori in campo, l’esterno azzurro ha così commentato poco fa il successo sui bianconeri in esclusiva ai microfoni di Radio CRC. «E’ stata una reazione da grande squadra, perché solo un grande team può vincere contro questa Juve che non aveva mai perso. Non penso che nel primo tempo abbiano creato tante occasioni. L’azione di Yildiz era su palla nostra ed eravamo aperti. Dopo questo penso che Alex (Meret ndr) non ha fatto una parata e ci siamo difesi benissimo» ha esordito l’ex Roma, dicendosi soddisfatto della solida reazione di gruppo che ha condotto alla rimonta e ai tre punti finali«All’intervallo abbiamo trovato delle contromisure che ci hanno consentito di giocare meglio», ha poi aggiunto, svelando il piano gara impartito da Antonio Conte negli spogliatoi. «Abbiamo abbassato Lobotka nella nostra linea difensiva visto che pressavano con due giocatori i nostri difensori. In questo modo avevamo uno o più uomini liberi sulle corsie esterne, cosa che ci ha permesso di attaccare con più facilità» ha confessato alla radio ufficiale del club, lasciandosi infine andare ad un pronostico sulla corsa al titolo. «Scudetto? Per adesso non guardiamo fuori casa nostra.Dobbiamo andare avanti, continuare a spingere e tra un mese e mezzo vedremo dove saremo». Infine un ringraziamento ai tifosi per il calore ricevuto: «Il supporto dei tifosi ieri sera è stato bellissimo. Ma lo era già stato al rientro da Bergamo. C’era una grande atmosfera, ci danno una carica in più».

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino