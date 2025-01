Serie A, Lazio-Fiorentina 1-2 (0-2): Colpo della viola all’Ompico

Allo Stadio Olimpico di Roma si accendono i riflettori sulla Serie A.

In campo Lazio e Fiorentina, sfida valevole per la 22esima giornata di campionato.

I padroni di casa sono reduci dalla splendida vittoria in Europa League contro la Real Sociedad che ha sancito il matematico passaggio del turno della squadra allenata da Marco Baroni.

In campionato invece la Lazio dopo un periodo un po’ altalenante è riuscita a tornare alla vittoria contro l’Hellas Verona sette giorni fa.

La Fiorentina invece sta vivendo probabilmente il peggior periodo della stagione visto che nelle ultime 6 partite di campionato ha raccolto solo 2 punti, con in mezzo anche il pareggio contro il Vitoria Guimaraes in Conference League.

Per tornare all’ultima vittoria della Viola bisogna andare al 12 Dicembre quando si impose per 7-0 contro il Lask.

Mentre per trovare l’ultima vittoria in campionato dobbiamo andare ancora più indietro, precisamente all’8 Dicembre, quando la squadra di Palladino si è imposta per 1-0 contro il Cagliari.

La partita inizia con la Fiorentina che da subito si è dimostrata volenterosa di portare a casa il risultato.

Al minuto 11’ arriva il vantaggio viola targato Adli: Costruzione perfetta della Fiorentina, cross di Gosens, stoccata di Adli e arriva il vantaggio viola, 1-0. Tutto parte da una palla persa che ha fatto infuriare Baroni, una palla gestira male da Marusic ed è stata letale. Azione del tutto verticale dei ragazzi di Palladino, imbucata di Beltran a un tocco per Gosens e un gran gol dell’ex Milan.

Pochi minuti dopo arriva il doppio vantaggio di Beltran: lancio lungo di Pongracic, Ikonè serve Dodò che si sovrappone, cross in mezzo e colpo di testa dell’attaccante argentino, 2-0. Dominio totale della Fiorentina.

Per il resto del primo tempo la Fiorentina ha amministrato il vantaggio ed è andata a riposo con un convincente risultato di 0-2.

Nel secondo tempo la Lazio ci prova ad accorciare le distanze ma non riesce a concretizzare.

Al 63’ minuto si iniziano a scaldare gli animi con Adli che reagisce di nervosismo alla sostituzione venendo espulso dalla panchina. Questo evento ha scatenato la furia di Palladino e dello staff della Fiorentina.

La partita si avvia verso la conclusione con una vittoria apparentemente tranquilla per i Toscani ma al 92’ un cross di Castellanos diventa giocabile da Hysaj che di testa la rimette in mezzo e trova la deviazione vincente di Marusic. 1-2.

La Lazio accorcia quindi le distanze e prova a regalarsi un finale al cardiopalma.

Negli ultimi minuti del recupero succede di tutto, tra spintoni ed espulsioni.

Viene prima espulso Baroni, poi per proteste tocca anche a Palladino.

Al 94’ minuto è ancora Marusic, questa volta da fuori area a cercare la rete ma De Gea compie un autentico miracolo e mette in corner. Il forcing della Lazio dura anche dopo i 6 minuti di recupero e questa volta è Gila che dopo una ribattuta di trova il pallone sui piedi e calcia di prima intenzione dal limite dell’area trovando un clamoroso palo che di fatto chiude la partita.

3 punti quindi per la Fiorentina che espugnano l’Olimpico e si avvicinano al quarto posto, occupato proprio dalla Lazio.

LAZIO-FIORENTINA 1-2

Marcatori: 11` Adli (F), 17` Beltran (F), 90`+2` Marusic (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (66` Hysaj); Dele-Bashiru (46` Rovella), Guendouzi; Isaksen (46` Pedro), Dia (80` Noslin), Zaccagni; Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Tchaouna, Castrovilli, Basic, Ibrahimovic.

All.: Marco Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò (76` Parisi), Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli (63` Comuzzo), Mandragora; Beltran, Gudmundsson (76` Sottil), Folorunsho (86` Richardson) ; Kean.

A disp.: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Valentini, Moreno, Caprini, Harder, Kouamè.

All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini)

Assistenti: Peretti – Passeri

IV ufficiale: Feliciani

V.A.R.: Fabbri

A.V.A.R.: Meraviglia

NOTE. Ammoniti: 62` Palladino (F), 63` Adli (F), 70` Dodò (F), 71` Mandragora (F), 90` Baroni (L)

Espulsi: 63` Adli (F), 90`+4` Baroni (L), 90’+9 Palladino (F)

Recupero: 2` pt, 6` st.

A cura di Vincenzo Buono