“Il Mattino” premia Zampo e Politano, ma boccia Chiffi. i voti

Ci teneva troppo, Antonio Conte. E ci teneva troppo tutta Napoli. Altro risultato non era contemplato. Il Napoli fa filotto e si sbarazza anche della Juventus, agli azzurri serve un solo tempo dopo la doccia fredda di Kolo Muani al 43′. Anguissa prima e Lukaku dopo per la vittoria nella gara più attesa dell’anno e la corsa che continua in vetta alla Serie A.

Anguissa 8

Salta in cielo, tra Koop e Gatti: un colpo di testa strepitoso. È sfortunato nel contrasto con Koop e praticamente scivola nel suo assist involontario per Kolo Muani. Ma per il resto, è trascinante.

Thuram prova a contenerlo ma se lo perde sempre perché la sua fisicità è perfetta per fare diga nel mezzo e ripartire. Scorribande, leadership, qualità.

Politano 7,5

Che palla meravigliosa per la testa di Anguissa, una parabola millimetrica. Cambiaso è sempre in affanno, anche nel primo tempo, e le sue iniziative sono accelerazioni che contagiano mezza squadra: ovvio che poi Motta provi a cambiargli spesso marcatore. Ma è scatenato. Esce per crampi.

Arbitro – Chiffi 5

Un conto è la direzione tollerante (e ci può anche stare e comprendere), un conto le sue scelte. Thuram non solo commette fallo su Anguissa (28’), ma è graziato anche dal cartellino giallo: Chiffi qui va in tilt da buonissima posizione. Manca anche un’altra ammonizione, per Gatti che ferma in maniera irregolare Neres. E c’è lo strano “vantaggio” concesso dopo il fallo su Anguissa nella lunetta dell’area di rigore.

Tocca con il braccio sinistro Gatti, ma il braccio viene considerato attaccato al corpo sul tiro di Lukaku. Dubbi. Nessun dubbio sul rigore netto per il fallo di Locatelli su McTominay e non ha bisogno neppure del Var. Per il resto, non sempre preciso, anzi spesso scontenta tutto. Anche nel finale di gara, quando non è che chissà che ring sia diventata la partita.

Fonte: Il Mattino26