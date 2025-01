Il Mattino – Il Napoli tenta un colpo last minute in difesa

Il ds del Napoli Giovanni Manna, nelle ultime ore è alle prese con il calciomercato che vede il club partenopeo molto attivo alla continua la ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, ma anche di un rinforzo in difesa. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, tra le varie strategie del club azzurro, proprio per rinforzare il reparto arretrato, seppur le ultime prestazioni di Juan Jesus sono risultate più che soddisfacenti, ed il brasiliano è stato chiamato in causa per sostituire una colonna come Buongiorno, si stia pensando ad un calciatore in particolare. Inoltre il difensore spagnolo Rafa Marin, arrivato dal Real Madrid la scorsa estate, per lui 0 minuti collezionati fino ad oggi in campionato, non ha mai convinto Conte, tanto che è scivolato nelle gerarchie dietro lo stesso Juan Jesus, per lui si fa larga l’ipotesi di una cessione in prestito, il calciatore ha chiesto maggior minutaggio e potrebbe trovarlo altrove. Ma il Napoli prima di dare l’ok alla sua cessione deve trovare il sostituto, piace Marin Pongracic, difensore in forza alla Fiorentina, che ha trovato poco spazio in maglia viola, il club partenopeo vorrebbe prelevarlo in prestito, formula che non è gradita dal club di Commisso, visto il prezzo esoso sborsato in estate di circa 16 milioni di euro, ed al massimo potrebbe cederlo con una formula che prevede l’obbligo di riscatto, ma il Napoli non è dello stesso avviso.

