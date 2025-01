Il Mattino – Il Napoli non molla Garnacho, previsti nuovi contatti

Passata la sbornia post vittoria contro la Juventus, il Napoli si rituffa nel mercato e sarà l’ultima settimana disponibile per rinforzare il reparto offensivo. La società partenopea è alla ricerca costante di un sostituto che possa non far rimpiangere l’ormai ex Khvicha Kvaratkshelia passato al Paris Saint Germain. Stando a quanto riporta Il Mattino, il primo nome da cerchiare in rosso è quello di Alejandro Garnacho, calciatore che nelle ultime ore sembrava stesse quasi per sfumare del tutto, ma proprio nella giornata odierna il Ds Manna parteciperà ad una call conference con i dirigenti del Manchester United per provare ad abbassare il suo cartellino il cui prezzo si aggira attorno ai 65 milioni. Sul calciatore argentino c’è anche il Chelsea, ma il Manchester United preferirebbe darlo al club partenopeo, piuttosto che rinforzare una diretta concorrente. Il Napoli dal suo canto ha il placet di Garnacho, perchè lo affascina essere allenato da un top della panchina come Antonio Conte, e poi c’è la suggestione del Diego Armando Maradona vista la sua provenienza. Anche per quanto riguarda l’intesa contrattuale non ci dovrebbero essere particolari problemi, però, se da un lato il Napoli ha offerto al calciatore 4,5 milioni di euro a stagione, che potrebbero bastare per convincere il talento argentino, dall’altro non intende superare i 50 milioni di euro, offerta fatta allo United. I tifosi azzurri sognano l’arrivo di Garnacho, e fanno affidamento sulla telenovela che portò Scott McTominay all’ombra del Vesuvio, tra sali e scendi alla fine il Napoli riuscì ad acquistare il centrocampista scozzese protagonista ad oggi del reparto in questione, e sperano nello stesso esito per Garnacho.

