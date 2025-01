Dorgu e quel dialogo con Conte a fine partita

Sono ore decisive per Alejandro Garnacho e non solo. Il calciatore argentino resta sul taccuino di Giovanni Manna, Direttore Sportivo degli azzurri. Sul calciatore non ci sarebbe solo l’interesse della società partenopea, ma anche quello del Chelsea. Aurelio De Laurentiis sembra aver fissato una cifra massima da investire per l’argentino e non superiore ai 55 milioni di euro (compresi i bonus). Non mancano le alternative. Tra queste anche Patrick Dorgu, esterno del Lecce. L’edizione odierna del giornale Il Mattino scrive quanto segue: “In questo groviglio c’entra pure Dorgu: che, è vero, ha una mezza parola data a Conte da tempo, ma che difficilmente potrebbe dire di no all’offerta dello United. Ma attenzione, perché De Laurentiis potrebbe anche rilanciare per l’esterno del Lecce”, ha sottolineato il principale giornale della città. Il Napoli sarebbe disposto anche a offrire ben 40 milioni di euro per il giocatore ora in forza ai salentini. Il difensore sarebbe ben lieto di approdare in una big in lotta per lo Scudetto. Inoltre è convinto che possa ancora migliorare grazie alla presenza di mister Antonio Conte.

Factory della Comunicazione