Conte, tra l’entusiasmo, ed i piedi ben piantati per terra: “Finora è stato fatto qualcosa di straordinario”

Il Napoli ha battuto la Juve al Maradona ieri sera per 2-1, confermandosi al primo posto in classifica e continuando la corsa verso la fine del campionato. Il tecnico partenopeo ha parlato al termine della gara tra l’entusiasmo che gli gira intorno ed i piedi ben piantati per terra, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Li sente, eccome se li sente. Ha alzato la testa per ringraziarli, poi mente alla prossima, che si chiama Roma. Hanno cantato ancora i 50mila del Maradona. Hanno intonato quel coro che tra il 2022 e il 2023 ha fatto il giro d’Italia: «Abbiamo un sogno nel cuore». Ce l’ha De Laurentiis, che subito dopo la vittoria sulla Juve ha twittato: “Forza Napoli sempre! Avanti così!».

Ce l’ha pure Antonio Conte, coi piedi ben saldi per terra. «I tifosi la cantano dalla seconda partita. Per noi, come per loro, l’entusiasmo è linfa vitale. Finora è stato fatto qualcosa di straordinario». Come ieri sera, battendo la Juve in rimonta. «Mi dà soddisfazione aver battuto una squadra forte che era imbattuta in campionato, che continua a rinforzarsi anche in questo mercato. Ci dà forza, autostima, non dimentichiamo quanti punti di distanza c’erano stati con la Juve l’anno scorso»”.