Assalto dei tifosi della Juve Stabia alla Circum, feriti supporters del Sorrento

Al termine dell’incontro il treno della Circumvesuviana che riportava i tifosi ospiti a Sorrento (che eccezionalmente è stato fatto fermare a Torre del Greco) è stato assalito da un folto gruppo di facinorosi alla fermata di via Nocera (a Castellammare di Stabia). Lancio di pietre, bastoni e fumogeni accesi, danneggiati diversi vetri. Il convoglio è ripartito dopo qualche minuto. Sarebbero stati feriti alcuni supporters, nessuno però avrebbe riportato conseguenze gravi.

Il sindaco di Castellammare

«Siete solo dei delinquenti! Non definitevi tifosi, non siete cittadini di Castellammare di Stabia». Così il sindaco Luigi Vicinanza in un suo post di Facebook. Dure le parole ddel primo cittadino che commenta la vicenda.

«Quanto accaduto questa sera alla stazione della Circumvesuviana di Via Nocera è un gesto ignobile, che non ammette scusanti, che va condannato senza mezzi termini. Questi sono atti perpetrati da chi ha scelto la violenza, infangando il nome della nostra città. Mi auguro che le forze dell’ordine facciano piena luce sui responsabili per garantire che simili episodi non si ripetano. Castellammare di Stabia non è questo: non è violenza, non è vandalismo, non è odio!»

Il presidente Eav

Non fa mancare la sua voce anche il presidente Eav, Umberto de Gregorio. «Dei tifosi avevano evidentemente preparato un agguato e alcuni di loro sono saliti a bordo nel momento in cui hanno fatto la fermata a via Nocera. Il capotreno ha richiesto l’intervento dell’ambulanza per farla intervenire a Sorrento» racconta in un post sulla sua pagina Facebook.

«Martedì abbiamo chiesto un incontro in prefettura perché anche la vesuviana come la metropolitana va presidiata. Solidarietà al personale viaggiante di Eav che ha dovuto fronteggiare una situazione al limite del possibile».

Fonte: Il Mattino