16° giornata – serie B femminile

Dopo cinque sconfitte consecutive, il Pavia ritorna al successo e lo fa col Chievo (3-2) nell’anticipo di sabato, con le clivensi al secondo k.o. di fila, a cui non bastano le reti di Sobal e Sechi, in quanto le lombarde la portano a casa con Alborghetti, Uzqueda e Bianchi.

In vetta, seconda vittoria consecutiva per il Parma di Colantuono che spazza via (0-5) l’Orobica alla sua quarta sconfitta di fila. Per le ducali, a segno, Distefano, Ferrario, Rognoni, Ambrosi e Zamanian. Si fermano a cinque le vittorie consecutive del Lumezzane che blocca la corazzata Ternana (1-1): Pinna segna per le ragazze di coach Mazza; Vigliucci per le umbre di Cincotta. Quinto successo di fila e terzo posto per il Genoa che cala il poker in trasferta contro la Vis Mediterranea (0-4): Giles, Bargi, Ferrato e Giacobbo per le liguri che si portano a -2 dalla Ternana. Terza vittoria consecutiva e quarto posto per il Bologna che ne rifila due alla Res (terzo k.o. consecutivo), con le rossoblù a segno con Battelani e Lana. Primo pareggio stagionale per il Cesena che impatta (1-1) col Brescia: Tironi per la locali, Cacciamali per le leonesse. Il terzo pareggio di giornata è quello sempre per 1-1 tra Freedom e San Marino: Bison a segno per le piemontesi, poli per le titane. Nel posticipo delle 15.30, il Verona, dopo tre k.o. consecutivi, piega l’Arezzo (seconda sconfitta di fila) con la match-winner Bernardi.

Classifica: Parma 43, Ternana 41, Genoa 39, Bologna 34, Lumezzane 28, Chievo 27, Brescia 25, Cesena e Arezzo 22, Freedom 20, Res 15, San Marino e Orobica 14, Hellas e Pavia 13, Vis Mediterranea 1.