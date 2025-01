16° giornata- serie A femminile: Napoli-Sampdoria 0-1

CERCOLA- Nel posticipo del sedicesimo turno, nella sfida salvezza tra penultima ed ultima, la Sampdoria espugna il “Piccolo” (0-1), lasciando al Napoli del neo-coach Sassarini, l’ultimo posto in classifica, con le blucerchiate di Castiglione al loro primo successo stagionale.

Nelle file azzurre, out Pettenuzzo non al meglio, in attacco Banusic, Moretti e Kullashi. Nella Sampdoria, Baldi e Arcangeli in avanti.

All’8′ del primo tempo, corner per la Sampdoria con Arcangeli che mette in mezzo nella speranza di trovare qualche compagna di reparto, ma la retroguardia del Napoli spazza lontanissimo dalla porta difesa da Bacic. Al quarto d’ora, per le padrone di casa, tiro svirgolato di Muth. Alla mezz’ora, le ospiti ci provano con Arcangeli ma, il suo diagonale, termina di pochissimo a lato. I ritmi sono bassissimi, con le due compagini che hanno un atteggiamento prudente, forse troppo. Al 44′, cross di Nano per le blucerchiate che centrano la traversa con un piattone al volo di Bianca Fallico, con Bacic presente a sfiorare la sfera quel tanto che basta per alzarla sul legno, evitando che finisse a rete.

Nella ripresa, per le locali, ci prova Kullashi calciando quasi dalla bandierina ma Tampieri si distende bloccando la sfera. Al 13′, Baldi vede Bacic fuori dai pali e ci prova con un sinistro velenoso che si stampa sulla traversa, secondo legno per le liguri. Dopo 2′, ancora la Sampdoria con Cimò, con Bacic che si allunga deviando la palla in corner. Al 22′, l’episodio chiave: il difensore Sandvej del Napoli atterra in area azzurra Baldi. Rigore sacrosanto per le ospiti che capitalizzano con Arcangeli dagli undici metri con un tiro forte a mezz’altezza: intuisce Bacic ma non basta (0-1). Nei 5′ di recupero dettati dai molti cambi, mister Sassarini (esordio shock) effettua tutti i cambi a disposizione ma è troppo tardi. Al momento, l’avvicendamento in panchina non ha sortito alcun effetto, col Napoli alla sua sesta sconfitta consecutiva. E’ notte fonda in casa azzurra, con la società campana che continua il silenzio stampa già iniziato dopo la sconfitta sempre interna contro la Lazio. Per la Sampdoria, è il primo successo stagionale che consente di lasciare l’ultimo gradino, scavalcando proprio il Napoli e portandosi al penultimo posto con un vantaggio di 3 punti.

TABELLINO

Napoli Femminile (4-3-3): Bacic; Lundorf (35′ s.t. Santoro), Sliskovic, Sandvej (30′ s.t. Pettenuzzo), Giordano; Banusic, Bellucci, Muth; Andrup (42′ s.t. Di Giammarino), Kullashi (30′ s.t. Jelcic), Moretti (30′ s.t. Sciabica). A disposizione: Beretta, Novellino, D’Angelo, Langella, Gianfico. Allenatore: Sassarini. Sampdoria (3-4-2-1): Tampieri; Pisani, Re, Heroum; Bertucci (35′ s.t. Della Peruta), Colombo (40′ s.t. Bercelli), Fallico, Nano; Arcangeli, Pellegrino; Baldi (35′ s.t. Pittaccio). A disposizione: Aprile, Nespolo, Panzeri, Llopis, Zilli. Allenatore: Castiglione

Rete: s.t. 27′ Arcangeli.