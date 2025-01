Sua Maestà la Lazio, ora può vincere l’Europa League

La Lazio ha concluso la fase a gironi di Europa League con un risultato brillante che certifica non solo la qualificazione agli ottavi di finale, ma anche il primo posto nel girone. Il 3-1 rifilato alla Real Sociedad all’Olimpico rappresenta l’ennesima prova di solidità per una squadra che, in campo europeo, ha trovato un equilibrio importante tra attacco e difesa. Con 17 gol segnati e solo 4 subiti in sette partite, i biancocelesti possono vantare il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa della competizione, oltre a una differenza reti di +13, superiore a quella di qualsiasi altra squadra in gara.

Oltre ai numeri, la Lazio ha dimostrato la capacità di vincere contro avversari prestigiosi come Porto e Ajax, senza dimenticare la vittoria casalinga contro la stessa Real Sociedad. Dopo un periodo difficile in campionato, il ritorno alla vittoria all’Olimpico, dove non si trionfava dal 5 dicembre, ha un valore simbolico e pratico. Ritrovare il gol tra le mura amiche è stato cruciale per Castellanos, tornato al tabellino dei marcatori dopo tre mesi. Il momento positivo arriva nel miglior periodo possibile, con lo sguardo già rivolto agli ottavi di finale e alle prossime sfide di serie A.

Parlando di Europa League, le prospettive future della Lazio sono promettenti, ma i biancocelesti non sono i favoriti assoluti secondo le quote scommesse della Europa League. I principali bookmakers vedono Tottenham e Manchester United in pole position, entrambi quotati a 5,50. Seguono Athletic Bilbao (7,00) e Real Sociedad (9,00), ma la Lazio è assolutamente tra le big con un 8.50 attribuitogli e con l’indiscutibile leadership del maxi girone. Staccato un po’ a sorpresa, visto la seconda piazza attuale l’Eintracht Francoforte a 13,00, mentre gode ancora di fiducia, nonostante un cammino tutt’altro che esaltante la Roma, addirittura a rischio anche per i play off, ma comunque a 17,00.

La quota della Lazio riflette un equilibrio tra ambizione e realismo: non è tra le squadre con le più alte probabilità di vittoria, ma ha tutte le carte in regola per superare i quarti di finale, traguardo mai raggiunto nell’era Lotito. Un altro dato significativo è la forza che la squadra ha saputo esprimere in contesti difficili, come dimostrano le vittorie ad Amsterdam contro l’Ajax e la capacità di ribaltare situazioni complicate. La fiducia nei confronti del tecnico Baroni è in crescita, così come la consapevolezza della squadra di potersi confrontare ad armi pari con avversari blasonati.

Ora, con il primo posto nel girone e il ritorno alla vittoria in casa, la Lazio guarda con ottimismo sia alla fase a eliminazione diretta di marzo sia alla corsa alla Champions League in campionato. Questo grazie ad una rosa che ha dimostrato di poter sopperire a eventuali assenze. La Lazio è pronta e preparata a vivere una seconda parte di stagione che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.