Serie A: Como/Atalanta (1-0) 1-3. Nico Paz non basta, Retegui regala o tre punti alla Dea

Dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como va in scena la 22ª giornata di Serie A tra Como e Atalanta.

Dopo il prezioso successo ottenuto contro l’Udinese, il Como è alla ricerca di continuità per mettere maggiore distanza tra sé e la zona retrocessione, cercando di consolidare una posizione più sicura in classifica. L’Atalanta invece, sebbene non abbia ancora trovato la vittoria in campionato dall’inizio del nuovo anno, si presenta comunque rinvigorita dal recente trionfo in Champions League, dove ha travolto lo Sturm Graz con un netto 5-0. Sarà una sfida importante per entrambe le formazioni, ognuna con obiettivi ben precisi da inseguire.

Nella gara d’andata i lariani si imposero in un emozionante 3-2. In Serie A, il bilancio tra le due squadre è perfettamente equilibrato, con sei vittorie per parte e sette pareggi complessivi.

La gara comincia in modo molto lento, con là due squadre che non si sbilanciano, il gol infatti arriva solo al 30’ minuto di gioco con Nico Paz su assist di Fadera che mette la palla in mezzo per l’argentino che tira di prima con il mancino battendo Carnesecchi. 1-0! Secondo gol di fila per il classe 2004 che si porta a quota 5 gol e 3 assist.

Finisce il primo tempo con il Como in vantaggio e l’Atalanta che prova a reagire ma non riesce a trovare la porta.

Il secondo tempo inizia subito forte con l’Atalanta che trova il gol al 56’ minuto con Mateo Retegui su cross di Brescianini, l’italo-argentino calcia a volo cogliendo impreparato Butez.

Al 69’ minuto va in gol Lookman su assist di Ederson ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Non passa neanche 1 minuto che i bergamaschi vanno di nuovo a segno con un azione uguale a quella del primo gol, segna Retegui su assist di Brescianini. Doppietta di Mateo Retegui che va a segno da 3 partite consecutive (4 con il gol in Champions League). Il Como non si arrende e continua ad attaccare segnando con Cutrone al 77’ minuto ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Al’80’ minuto Ederson lancia in profondità per De Ketelaere, che si ritrova a tu per tu con Butez, ma gli tira addosso. Dopo aver vinto due rimpalli, riesce infine a concludere in rete. Tuttavia, dopo un controllo al VAR, il gol viene annullato per un tocco di mano dell’attaccante.

Nei minuti finali è totale assedio Como, i bergamaschi sono costretti a rimanere tutti dietro per mantenere il risultato.

Nonostante però gli attacchi dei padroni di casa la partita si conclude con il risultato di 1-2 per l’Atalanta che si rilancia in classifica dopo la sconfitta patita sette giorni fa contro il Napoli.

Il Como invece si ferma e adesso deve guardarsi le spalle dalle squadre che stanno dietro.