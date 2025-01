Salvione: “Il Napoli prenderà un sostituto di Kvara. Difensore? Diverse opzioni per gli azzurri”

Nel corso di “1 Football Club”, programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Si parla molto di Garnacho e Adeyemi. È plausibile che alla fine il Napoli non acquisti nessuno?

“Non ci credo. Non posso credere che il Napoli non prenda nessuno. Un rinforzo per gli esterni d’attacco mi sembra il minimo indispensabile per De Laurentiis. Considerando l’infortunio di Olivera, che lo terrà fuori almeno un mese, il Napoli ha bisogno di alternative valide in quella zona di campo. Sono convinto che in settimana il Napoli definirà un colpo sugli esterni. Probabilmente Manna partirà domani per una missione all’estero. La destinazione è ancora ignota, ma credo che entro pochi giorni si capirà chi sarà l’obiettivo concreto del club.”

Invece, per quanto riguarda la difesa, il Napoli resterà così?

“Il Napoli ha diverse opzioni. Per esempio, piace molto Pongracic, che è stato messo da parte a Firenze. La Fiorentina chiede 20 milioni, cifra superiore a quanto lo abbia pagato in estate, ma il giocatore ha giocato pochissimo. Credo che le parti stiano lavorando per trovare un accordo, ma molto dipenderà dalla chiusura del colpo per l’esterno d’attacco, la priorità è quella. Inoltre, il Napoli deve gestire anche eventuali uscite, come quella di Raspadori, che potrebbe portare all’arrivo di un altro rinforzo. È tutto collegato.”