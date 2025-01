NAPOLI-JUVENTUS: TOP & FLOP

L’anno scorso al Maradona il Napoli di Calzona uno dei pochi sfizi che si tolte in stagione fu quello di battere la Juventus al Maradona.

E’ terminato da poco il “big-match” della ventiduesima giornata di campionato tra il Napoli e la Juventus, in programma allo stadio “Maradona” alle ore 18. Una gara per la quale era previsto il sold-out coi biglietti esauriti in pochi giorni dal momento in cui erano stati messi in vendita. Partita bellissima col Napoli che, dopo un primo tempo in svantaggio, annichilisce nella ripresa gli avversari e la ribalta per 2-1.

TOP

Anguissa– Uno contro tutti per 90 minuti. Chiedete al francese, al pensionato e al selezionatore come lo motivavano un anno fa. Lui è semplicemente il calciatore più importante della squadra in questo momento. Pressing, fisicità e quinto gol in campionato. Ancora una volta è lui il Top del match.

Politano– Avrà l’elisir della giovinezza perché questo giovanotto trentenne corre come un ragazzino. Attacca, difende, crossa e si sacrifica. Sta ritagliandosi un posto importante nell storia del Napoli.

Juan Jesus– Devo delle scuse al ragazzo brasiliano. Non credevo in lui eppure sfodera sei prestazioni di altissimo livello. Forse servirà da titolare ancora una o due partite, ma ha dimostrato di poterci stare benissimo in questo gruppo.

Meret– Una sola volta impegnato, ma dopo cinque minuti fa un miracolo su Yildiz. Una parata dove dimostra reattività e tecnica e che permette al Napoli di non capitolare subito.

FLOP

