Meret: “Il mister ha dato fiducia in noi e noi abbiamo fiducia in lui”

Alex Meret è stato intervistato da Dazn nel post match di Napoli-Juventus, gara vinta dagli azzurri, ecco le sue parole:

Sulla vittoria:

“La Juventus non aveva mai perso in campionato e questo non accade per caso. Grandissima squadra, organizzata, contro un Napoli che scende sempre in campo per vincere. Andare in svantaggio poteva crearci qualche problema, invece l’abbiamo ribaltata e sono tre punti fondamentali in ottica campionato. Siamo un gruppo che si sacrifica per 90 minuti e che ha la consapevolezza che il gol può trovarlo da un momento all’altro. Il secondo tempo è stato fatto ad alti livelli, siamo rientrati in campo nel modo migliore e siamo felici per la città di Napoli e per la gente.

Cosa vi ha detto Conte durante l’intervallo?

“Conte in realtà oggi ci ha lasciati abbastanza tranquilli rispetto al solito, ci ha dato solo qualche indicazione tattica su come continuare a pressarli e uscire da dietro, però la squadra sa come deve comportarsi, il mister ha fiducia in noi e noi abbiamo fiducia in lui, sappiamo che insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni.

La parata su Yildiz:

“Istinto, mi sono tuffato alla disperata e ha calciato proprio nella mia direzione. Andare sotto subito poteva essere un problema”.