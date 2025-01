Il Mattino – “Nuovo incontro domani con il Borussia Dortmund per Adeyemi. Per Garnacho tutto fermo”

Non c’è ancora una svolta nelle trattative con Garnacho e Adeyemi, anche perché perché sono sempre più insistenti le voci che vedono l’argentino del Manchester United vicino al Chelsea. Ecco che allora entra il gioco l’altro nome, quello di Karim Adeyemi.

Il Ds Manna ha programmato un nuovo appuntamento per domani per un chiarimento finale per capire se i 52 milioni di euro chiesti dal Borussia sono ulteriormente tagliabili. Il tedesco a Dortmund guadagna 5 milioni lordi per un milione di bonus. Quindi accetta offerte da 6 milioni in su almeno fine al 2030.

Non ci sono stati cambiamenti significativi nelle ultime ore, anche se i segnali provenienti da Manchester lasciano intuire che la loro rigidità sul mantenere la richiesta di 65-70 milioni potrebbe essersi leggermente allentata. Tuttavia, questo non implica che abbiano fatto quel passo decisivo che soddisferebbe De Laurentiis. Il tempo scorre, e inevitabilmente l’attesa non potrà protrarsi ancora a lungo.

Aurelio De Laurentiis ha chiarito che il budget avrà un tetto da super potenza: 170 milioni di euro. Tenendo conto anche degli introiti dell’addio di Osimhen. Una cifra enorme. Ma l’impressione è che gli acquisti di gennaio siano troppo costosi.

Per quanto riguarda Garnacho, ha parlato Amorin, il tecnico dello United, il quale ha ammesso: «Non lo so cosa succederà, ma Garnacho può tranquillamente giocare nel nostro sistema di gioco».

Il Chelsea continua a premere mentre il Manchester United ovviamente, preferisce darlo al Napoli piuttosto che rinforzare una diretta concorrente. Il Napoli non dà segnali di avvicinamento. Ballano 10-15 milioni che non sono spiccioli di poco conto.

Manna attendeva un segnale per sbloccare il suo viaggio a Londra, ma tutto sembra in stallo. Il Napoli, però continua a esercitare un forte richiamo: l’idea di entrare in un nuovo ciclo entusiasma molti, complice anche il carisma e l’abilità persuasiva di Conte. I dialoghi continuano, anche perchè non ci sono mai stati veri e propri rifiuti. Nonostante ciò, in casa azzurra prevale la cautela, senza dare nulla per certo.

