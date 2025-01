Gianni Parisio sulla corsa scudetto: “Sarà Napoli-Inter fino al termine della stagione”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Su chi potrebbe puntare Simone Inzaghi dal primo minuto?

“Inzaghi potrebbe optare per un po’ di turnover, considerando gli impegni di Champions League e il match contro l’Empoli della scorsa settimana.

Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco in ballottaggio con Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.”

Oramai sembra abbastanza chiaro che per lo scudetto sarà una corsa a due tra Inter e Napoli. È d’accordo?

“Come ho sempre detto, Napoli e Inter sono le principali protagoniste e antagoniste del campionato. Non a caso, vedendo la classifica, stanno facendo un percorso completamente diverso rispetto alle altre pretendenti al titolo. La Juventus, oggi, secondo me si gioca l’ultima chance residua per rimanere sul treno scudetto, ma è già in ritardo di 10 punti dall’Inter (seconda) con una partita in meno e 13 punti dal Napoli capolista. L’Atalanta sta facendo un gran bel campionato ed è al terzo posto. Per il resto, non vedo alternative: sarà Napoli-Inter fino al termine della stagione, soprattutto in vista dello scontro diretto del 2 marzo al Maradona di Napoli.”

Quindi conferma: lo scontro diretto per lo scudetto si terrà a marzo tra Napoli e Inter?

“Sì, esatto. Quella data potrebbe essere decisiva perché la gara sarà una finale.”

Si muoverà qualcosa nel mercato di gennaio per i nerazzurri?

“Non mi aspetto grandi movimenti. L’unico che potrebbe partire è Buchanan, dato che ha bisogno di giocare con continuità per recuperare la condizione dopo l’infortunio della scorsa estate. Si sta valutando un prestito al Torino. In caso di cessione, l’Inter potrebbe puntare su Zalewski della Roma come sostituto. Per quanto riguarda Palacios, che è nel mirino del Monza, la pista è attualmente fredda. In ogni caso, mi sembra che i movimenti saranno limitati.” — con Filippo Aiello.

