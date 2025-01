Conte, tradizione bianconera negativa, ma cerca il settebello

Da sempre “la partita”, non sarà come le altre neanche per Antonio Conte, non potrebbe essere. Il grande passato bianconero lo ha reso ciò che è e, ha contribuito a renderlo un vincente, in più, come si legge sul CdS: “Quella di Conte non è una tradizione straordinaria contro la Juve in termini di risultati: è la squadra con cui ha perso più partite da allenatore in Serie A, quattro su sei alla guida di Atalanta e Inter; all’andata a Torino un pareggio. Al Maradona, però, le cose di recente sono andate piuttosto bene per il Napoli: i successi consecutivi contro la Juventus sono cinque. Sei, dicevamo, quelli messi insieme consecutivamente in campionato nell’ultimo periodo: caccia al settebello. E an c ora: gli azzurri di Conte hanno vinto in 16 dei primi 21 turni in Serie A e potrebbero raggiungere quota 17 nei primi 22 solo per la terza volta nella storia (la prima risale al 2017-18 e la seconda al 2022-23, era scudetto).”