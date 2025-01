CDS-Con la Juventus si rivede Buongiorno: le condizioni del centrale

Il Napoli contro la Juventus dovrà fare a meno di Mathias Olivera. L’esterno uruguagio sarà costretto al forfait per via di una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. L’urugagio ne dovrebbe avere per circa 4 settimane. Una nuova defezione, dunque, nel pacchetto arretrato partenopeo dopo quella che ha coinvolto Alessandro Buongiorno. Il forte centrale classe ’99 non scende in campo dalla gara che il Napoli ha disputato e vinto in trasferta contro l’Udinese risalente allo scorso 14 dicembre. Uno stop, quello dell’ex capitano del Torino, dovuto ad una caduta in allenamento che ne ha causato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.

Factory della Comunicazione

Nel corso della conferenza stampa pre Napoli-Juventus, Antonio Conte ha annunciato che Buongiorno ha recuperato, ma che, al momento, non è ancora in condizione per calcare il campo dal primo minuto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello sport”, il numero 4 azzurro potrebbe rientrare nella lista dei convocati della sfida contro la Juventus:

“Buongiorno è pronto a rientrare nell’elenco dei convocati dopo un’assenza lunga cinque giornate, ma ha ricominciato ad allenarsi in gruppo soltanto da qualche giorno e soprattutto è reduce da un infortunio problematico alla schiena che per le prime due settimane lo ha costretto al riposo assoluto. Alias: è ancora molto indietro, lo ha spiegato anche Conte che praticamente sta rifacendo la preparazione avendo perso massa muscolare, e così non andrà oltre la panchina. Il segnale della sua presenza in ritiro, però, è emblematico: stringe i denti insieme con la squadra, ha voglia di essere al fianco dei suoi compagni, di respirare la tensione e l’adrenalina di una partita sentita come nessuna da queste parti. A maggior ragione se è di un figlio del Toro, cuore granata con venature azzurre, che stiamo parlando”.