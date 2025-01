Conte tra idee chiare e sostanza mentre Motta cerca ancora la via

La vera differenza è proprio qui: l’ansia di dover soltanto vincere è tutta dalla parte dei bianconeri

Napoli e Juve il grande bivio

Al Maradona in palio punti pesantissimi: per gli azzurri vale un pezzo di campionato

E ra novembre, la Juve era indecifrabile più o meno come lo è adesso, il pareggismo aveva già contagiato la Continassa. Thiago Motta, che stava cercando di capire il materiale a sua disposizione per elaborarlo e farne squadra, disse che allo scudetto lui ci credeva, anche perché «non è mai esistito un club che ha vinto il campionato a novembre». Ora siamo alla fine di gennaio e si può dire che forse qualche squadra di grande prestigio è già in forte ritardo. La Juve fra queste.

OBBLIGO JUVE. Tredici punti e quattro squadre la separano dal primo posto, occupato dalla squadra che questo pomeriggio sfiderà i bianconeri. Una delle ultime possibilità di rilancio e di miracolosa rincorsa per la Juventus passa proprio dal Maradona. Vincere (anche Thiago si è accorto che non solo è l’unica cosa che conta per la Vecchia Signora, ma in questo momento è pure indispensabile) porterebbe la Juve a -10 dal Napoli e potrebbe spingerla verso un orizzonte un po’ più rasserenato. Farebbe pure un gran piacere all’Inter, ma queste sono sottigliezze, la Juve deve badare al sodo per evitare che questa stagione, la prima del dopo-Allegri, la prima della restaurazione, la prima del “basta difendersi”, si trasformi nella prima di una grande delusione.

