Augusto Sciscione sull’asse di mercato Napoli-Lazio

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Augusto Sciscione, giornalista direttore di noibiancocelesti. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Baroni potrebbe far esonerare Palladino: quali saranno le sue scelte dal primo minuto?

“La Lazio ha poca possibilità di fare turnover, causa liste ed infortuni. Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.”

La Lazio è realmente interessata all’esterno del Napoli, Cyril Ngonge?

“Credo che, al momento, un’operazione simile potrebbe concretizzarsi soltanto nel caso in cui uscisse uno degli esterni. Quello più probabile è Isaksen, anche se la prestazione di giovedì scorso ha rilanciato la sua posizione. Un altro giocatore che potrebbe partire è Tchaouna, che ha ricevuto alcune offerte, ma la Lazio non vuole cedere i suoi giocatori con il diritto di riscatto, preferendo l’obbligo. Qualora dovesse concretizzarsi un’uscita, allora Ngonge potrebbe diventare un’opzione, ma per ora non ci sono segnali in questo senso.”

D’altro canto, Isaksen interessa realmente al Napoli? “Secondo me, no. Non credo ci sia nulla. Lui ha ricevuto offerte dalla Grecia e c’è un interessamento del Bologna, ma, al momento, niente di concreto. Come saprà, negli ultimi giorni di mercato può sempre succedere qualcosa, con club interessati a coprire dei buchi, ma per ora non ci sono queste sensazioni.”

Factory della Comunicazione