Vettosi: “Il Napoli ha fatto bene a cedere a quelle cifre Kvaratskhelia”

Fabrizio Vettosi, giornalista ed esperto di finanza ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Secondo me il Napoli ha fatto bene a cedere a quelle cifre Kvaratskhelia, è stata scelta saggia e opportuna. E ha fatto bene a farlo anche a gennaio, perché la scadenza del contratto del georgiano era abbastanza vicina. Il Napoli, non si dimentichi, è un’azienda calcio di dimensione medio/medio piccole, fattura in media tra i 180 e i 250 milioni di euro, molto meno di Milan e Inter, per esempio, pur avendo grandi manager, De Laurentiis compreso. Ha quindi saggiamente venduto Kvaratskhelia per dotarsi di nuove risorse finanziarie ma anche perché ha quasi assorbito tutte quelle che aveva la scorsa stagione, avendo investito 136 dei 150 milioni che aveva in cassa. Inoltre, con questa cessione, il club riduce fortemente la sua potenziale perdita operativa, dal momento che sono aumentati i costi del personale e gli ammortamenti. Si va verso una potenziale perdita di 75 milioni di euro e di 73 per mancati incassi dovuti dalla mancata partecipazione alla Champions. Il Napoli ha un’età media, rispetto a due anni fa, di due anni più elevata e difficilmente realizzerà grandi plusvalenze, che hanno rappresentato il 50% del margine di guadagno realizzato negli ultimi 20 anni. Ne ha bisogno per sua natura di tali cessioni. Se il Napoli ora acquistasse un giovane a 30 milioni, sarebbe corretto e sarei d’accordo. Prendere un giovane a 50 milioni o ancora uno più giovane, come Garnacho, per cifre superiori sarebbe molto rischioso, proprio perché è così giovane. I calciatori non sono macchine, dopo un anno un giovane talento potrebbe non maturare come sembra e quindi potrebbe essere un investimento altissimo e sbagliato. L’operazione Osimhen fu un’operazione rischiosa ma al Lille aveva già fatto un percorso importante, quindi l’alea fu molto limitata”