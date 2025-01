Napoli-Juve, da valutare l’evoluzione di Buongiorno

Il Napoli affronterà domani al Maradona la Juve, ed uno dei rientri attesi, anche solo in panchina è quello di Alessandro Buongiorno, che però è ancora da valutare, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Da valutare l’evoluzione di Buongiorno, fuori dalla trasferta con il Genova per un infortunio alla schiena e rientrato in gruppo in questi giorni. Conte potrebbe convocarlo, ma a giocare sarà ancora Juan Jesus come nelle ultime cinque partite consecutive: «Buongiorno ha perso un bel po’ di massa muscolare, è c o me s e stesse r i facendo la preparazione. Stiamo cercando di rimetterlo in pista, è molto importante avere un feedback dal calciatore in queste situazioni. L’infortunio va anche autogestito dal punto di vista mentale, ti devi sentire pronto. Ascolteremo lui, non forzeremo mai. Quando mi dirà di essere pronto, allora tornerà in campo», ha spiegato ieri il tecnico. Per quel che riguarda la f o rm a zione, l’idea è confermare la squadra schierata dal primo minuto con l’Atalanta”.

