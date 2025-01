Napoli, difficoltà di mercato: Rafa Marin “congelato”, Pongracic non lascerà Firenze

Se da un lato l’attenzione è tutta rivolta verso il campo per la sfida alla Juventus, in programma domani alle 18.00, dall’altro in casa Napoli si è vigili sulle opportunità di mercato da cogliere in questi ultimi giorni di trattative per puntellare l’organico a disposizione di Conte.

Tuttavia, non mancano delle difficoltà. Stando al portale As, Rafa Marin, dato in partenza nelle ultime ore in direzione Villarreal, è di fatto “congelato” in attesa che arrivi il suo sostituto. L’operazione, comunque non a rischio, si concretizzerà in prestito secco.

Factory della Comunicazione

Cattive notizie anche da Firenze, come riporta TMW. La Fiorentina non è infatti intenzionata a cedere il difensore croato Marin Pongracic, accostato negli ultimi giorni proprio al Napoli. In questa stagione l’ex Lecce non ha trovato molto spazio, complici alcuni infortuni ed uno scarso feeling con Palladino, ma ciononostante il club viola non intende disfarsene a cuor leggero.