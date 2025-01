Marolda su Garnacho: “Esagerato chiedere 60 o 70 milioni”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, che ha analizzato temi di mercato e la prossima sfida tra Napoli e Juventus: “Adeyemi è un ragazzo interessante, sicuramente una delle attrazioni del Borussia Dortmund. Può giocare sia come prima punta che come esterno d’attacco. Tuttavia, anche lui, come Garnacho, non segna molto ed è un mancino. A Napoli, però, c’è già abbondanza di giocatori con il piede sinistro.”

Factory della Comunicazione

Su Garnacho: “Il costo del cartellino è molto alto, quindi bisogna fare molte valutazioni. A mio avviso, questo mercato invernale non ha portato nomi di giocatori già affermati a prezzi adeguati. Lo trovo un mercato abbastanza drogato: in Premier League si è abituati a certe dinamiche, ma non è detto che si debba assecondarle. Chiedere 60 o 70 milioni per un ragazzo di 20 anni mi sembra esagerato.”

Su Danilo: “Danilo ha fatto una scelta che non è tecnica, perché con Conte a Napoli sarebbe venuto. La sua decisione è legata alla famiglia: ha preferito tornare in Brasile. Il problema è che il Napoli sembrava avere necessità immediata di alcune alternative. Ora, a fine mercato, non c’è nulla di troppo concreto. Se il Napoli vuole chiudere qualche operazione, non ha più molto tempo.”