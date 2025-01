“Il Napoli è avvantaggiato, la Juve è ancora in fase di costruzione”

Factory della Comunicazione

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Amoruso, presidente del Padel Club Tolcinasco ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus.Di seguito, un estratto dell’intervista:

Che partita sarà Napoli-Juventus? Chi parte avvantaggiato?

“È una partita molto equilibrata, ma in questo momento, se devo essere sincero, il Napoli parte con un leggero vantaggio. Non solo dal punto di vista tecnico e fisico, ma anche sotto l’aspetto mentale. Il Napoli ha una mentalità più forte, costruita negli ultimi anni e rinforzata da Conte. La Juventus sta cercando di trovare il suo assetto, con Thiago Motta che ha appena iniziato il suo percorso, e il progetto è ancora in fase di sviluppo. Ma è chiaro che, in questo momento, il Napoli sembra essere avanti.”

Quindi, secondo lei, la mentalità del Napoli è un fattore determinante?

“Assolutamente sì. La mentalità vincente che si è creata in squadra è fondamentale. Ogni vittoria rafforza ulteriormente la fiducia, e questo è un aspetto che fa la differenza. La Juventus, invece, è ancora in fase di costruzione, quindi non sarà facile per loro, anche se hanno qualità. La partita sarà una bella battaglia, ma il Napoli ha più certezze al momento. Poi, è vero che Conte è un allenatore esigente, ma il Napoli ha fatto un ottimo lavoro sul mercato, con acquisti come Lukaku, Neres e altri. Tutti sembrano rendere al meglio. Ogni giocatore è messo nelle condizioni di esprimersi al massimo e di mettersi a disposizione della squadra. Sinceramente, mi aspetto molto di più da giocatori come Lukaku. Deve imparare a essere più presente anche quando non segna. Ma sono convinto che con il tempo e con l’esperienza, crescerà molto.”

Con l’addio di Kvaratskhelia, si stanno facendo i nomi di Adeyemi del Borussia Dortmund e Garnacho del Manchester United per sostituirlo. Su chi punterebbe, per caratteristiche?

“Entrambi sono ottimi giocatori, ma per il gioco che propone il Napoli, credo che Garnacho potrebbe essere l’ideale. Ha le caratteristiche giuste per giocare sugli esterni, con grande velocità e capacità di saltare l’uomo. È un giocatore che può fare la differenza in quel tipo di gioco verticale che Conte ama, e si adatterebbe bene al concetto di calcio del Napoli.”