Il Chelsea mette la freccia su Garnacho e Manna ritorna sul piano B

La storia di ieri relativa al Napoli, riassunta in pochi concetti: l’affare Garnacho è sempre più complesso, sia per la distanza economica che resta sia perché il Chelsea comincia a fare molto seriamente per l’argentino, ventenne che Amorim h a schierato dal primo minuto in Europa League contro i Rangers. Il ds Manna ha tenuto vivi i contatti anche ieri, ma l’offerta non cambia: 50 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta dei Red Devils non si schioda da 65. I Blues, così, si sono catapultati su Garna. Lasciando campo sicuramente più libero per Adeyemi, 23 anni, vecchio obiettivo che anche il Napoli aveva provato ad avvicinare qualche settimana fa, riscontrando chiusura. Il ds Manna con il Borussia potrebbe chiudere tra i 45 e i 50 milioni di euro: a Dortmund sono dentro il ciclone dell’esonero di Şahin e in piena rivoluzione tecnica, e così gradualmente la storia s’è riaperta. Autorizzati anche i colloqui con il giocatore: va convinto lui. Va superata la sua ritrosia: non vorrebbe lasciare la Bundes a gennaio ed era attratto dalla prospettiva di sbarcare in Premier d’estate. Ieri, però, ha avuto un contatto diretto con Conte, al telefono: insomma, il Napoli è in pressing. Da un punto di vista contrattuale è un obietti v o perfetto: ora ha uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS