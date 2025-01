Da investimento a panchinaro: perché Rafa Marín non sta giocando al Napoli

La cessione di Rafa Marin al Villarreal è sospesa, almeno fino a quando non arriva un nuovo difensore.

Rafa Marín, giovane difensore spagnolo classe 2002, è approdato al Napoli nell’estate del 2024 dal Real Madrid per una cifra di circa 12 milioni di euro. Nonostante le aspettative, con la possibilità secondo alcuni di poter fare subito il titolare nella gestione Antonio Conte, il suo impiego in campo è stato finora molto limitato. Marín ha collezionato solo 180 minuti in Coppa Italia, senza mai debuttare in Serie A, tra le altre cose raccogliendo anche 2 ammonizioni in 2 partite.

I potenziali motivi dell’esclusione

Antonio Conte ha spesso preferito schierare difensori più esperti come Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. Anche in situazioni di emergenza, come il recente infortunio di Buongiorno, Conte ha optato per il veterano Juan Jesus sul centro-sinistra, sottolineando la necessità di esperienza e qualità nella costruzione del gioco. In una conferenza stampa di inizio campionato, peraltro, Conte ha dichiarato apertamente: “Rafa è un ragazzo che lavora tanto ma è inevitabile che io, vedendo tutti quotidianamente, faccia delle scelte. Se le faccio non è per simpatia o antipatia, faccio scelte migliori per noi.”

Queste dichiarazioni indicano che, sebbene Marín abbia mostrato impegno e dedizione negli allenamenti, Conte ritiene che il giovane difensore debba ancora crescere per adattarsi alle esigenze tattiche della squadra. L’allenatore ha evidenziato l’importanza di avere difensori capaci non solo in fase difensiva ma anche nella costruzione del gioco, un aspetto fondamentale per il suo stile di gioco propositivo. E in questo lo spagnolo, Nazionale U21, non sembra ancora pronto.

La situazione di mercato

Data la scarsa presenza in campo, Rafa Marín avrebbe manifestato il desiderio di essere ceduto in prestito nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di accumulare minuti e esperienza fino a giugno, per poi tornare al Napoli più maturo e pronto per competere ad alti livelli. Il club partenopeo considera Marín un investimento importante per il futuro – come d’altronde testimoniano anche le caratteristiche dell’operazione imbastita dal DS Giovanni Manna – e sta valutando opzioni che possano garantire al giocatore maggiore visibilità e crescita professionale.

Dopo un interessamento iniziale – poi svanito – da parte del Como, lo spagnolo sembra essere molto vicino al Villarreal, anche se il mancato approdo di Danilo al Napoli sembrava aver fermato l’operazione, poiché senza un valido sostituto difficilmente il Napoli poteva pensare lasciar andare l’ex Real Madrid. La situazione, però, sembra cambiata in favore di un trasferimento.

