Conte per il mercato passa la palla ad AdL: “Non bisogna sperperare i soldi….”

Eccola qua “La Partita”, un’ora e mezza con dentro una vita, anzi due. E non è il caso di far finta di niente, non sarebbe Antonio Conte, perché stavolta le emozioni si accavallano. “Sono arrivato a Torino nel ‘91, sono passati 14 anni da quando cominciai in panchina, in totale ne ho trascorsi 16 anni bianconero e quindi…”. E quindi c’è un Antonio Conte attuale che dev’essere ovviamente diverso da quello che nel 2011 sedette sulla panchina di Madame: ma il migliore qual è? “Cerco ovviamente di essere sempre migliore rispetto al passato, abbiamo il dovere di crescere, ora mi sento una persona molto più completa, evoluta. C’è bisogno di aggiornarsi per essere protagonisti e non sentirsi appagati”. E c’è bisogno di un Napoli prossimo alla perfezione per scansare questa Juventus che non perde mai (in campionato), che rappresenta la storia. “Perché se sei Inter, Milan e Juventus devi vincere”. E se sei il Napoli, e puoi vincere o vuoi provarci nel primo anno del nuovo ciclo, e ti imbatti contro la Vecchia Signora, zero sconfitte ma tredici punti dietro… “Partiamo da un presupposto: si è creato un certo distacco tra noi e loro però va aggiunta anche la differenza dell’anno scorso, quel -18 in classifica che un peso ce l’ha. Aggiungo, comunque, che nessuna squadra è imbattibile, la sconfitta appartiene alla natura del calcio, prima o poi succede”.