CdS – Serve un solo gol a Lukaku per agguantare un record importante

Domani il Napoli affronterà la Juve al Maradona e chissà che non possa essere sottolineata da un gol di Lukaku, che sarebbe importante per un suo record personale, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un gol, soltanto uno e poi Romelu Lukaku toccherà quota 200 nei cinque top campionati d’Europa. Una missione personale in più, all’interno di una missione collettiva molto complicata: battere l’imbattuta Juventus, insieme con il Psg le sole mai sconfitte nei suddetti cinque tornei d’elite, non sarà facile anche per una squadra che come il Napoli ha collezionato finora sedici vittorie, il doppio di quelle bianconere, e che in ventuno giornate ha pareggiato soltanto due volte contro tr e dici. Per Lukaku la Juve è dolce e am a ra: vanta tre gol contro Madame in tutte le competizioni, ma è anche la squadra contro cui ha rimediato il maggior numero di sconfitte (7 in 13 confronti). Per la cronaca: domani Rom giocherà la partita numero 500 in un campionato di prima divisione tra Pro Legue, Premier e Serie A”.

