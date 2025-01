Bardelli: “Siamo al secondo sold out per il Maradona in questa stagione”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile Sport TicketOne, ecco le sue parole:

“Siamo al secondo sold out per il Maradona in questa stagione: il primo è stato con la Roma, adesso c’è questo con la Juventus e spero che da qui in avanti ce ne saranno sempre di più. Se la dimensione del Napoli sarà mantenuta, credo proprio che lo stadio da 30mila spettatori sia poco auspicabile per una piazza come questa anche perché andrebbero via tutti gli abbonamenti.

Sappiamo che i tifosi del Napoli sono in tutta Italia, la cosa simpatica che noi notiamo è che c’è questa corsa al biglietto non solo per il settore ospiti che è quello che viene affidato ai residenti in Campania, ma soprattutto per gli altri settori e quindi per gli altri posti! Questi, in particolare, sono presi d’assalto dai tifosi napoletani residenti in altre città ed infatti non ricordo di aver mai visto una gara del Napoli in trasferta senza tifosi del Napoli!

Sono diventato un grande sostenitore del Napoli, è da oltre 25 anni che collaboriamo col club perché ho seguito la cavalcata di De Laurentiis, ma seguivamo la squadra anche con i precedenti sfortunati allenatori per cui c’è stima rispetto”