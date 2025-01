“A Parigi Kvaratskhelia è stato accolto tra l’indifferenza dei tifosi. Si sa che sono un po’ snob i tifosi del Psg, ma anche perché in genere non si esaltano, dopo che hanno avuto contemporaneamente Mbappè, Messi e Neymar. Però – ha detto il giornalista de L’Equipe e di Canal Plus, ospite in studio a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – conoscono e apprezzano il georgiano, anche perché il ct della Georgia è il francese Willy Sagnol. Ha sorpreso un po’ l’acquisto perché il Psg ha Barcola, che è il secondo miglior marcatore della Ligue 1, che ricopre proprio il ruolo di ala sinistra. Però se sono stati spesi 75 milioni vuol dire che Luis Enrique ha già pensato al ruolo per lui, magari da falso nueve. Al posto di Kvara io non prenderei, se fossi nel Napoli, per forza un esterno d’attacco, gli azzurri hanno Neres, Ngonge e Raspadori. Acquisterei più un’alternativa a Lukaku, ovemai il belga fosse stanco in qualche partita. Domani il Napoli si ritrova di fronte l’ex Psg Kolo Muani che è un po’ più adatto di Vlahovic al gioco di Thiago Motta, ma solo perchè svaria un po’ di più. La Juve è pericolosa, ha iniziato un nuovo progetto e non sta facendo così male come dicono, almeno secondo me. Del resto quest’estate tutti avrebbero voluto ingaggiare Thiago Motta. Il Napoli sta facendo molto bene ma non mi sorprende: Conte fa la differenza, finirà primo o secondo e se il Napoli vincerà lo scudetto non sarei meravigliato. Per l’estate non penso che il Psg punterà davvero su Osimhen: ha diversi attaccanti e prima o poi valorizzerà i propri”

