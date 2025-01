Sky, Marchetti: “Il Napoli vuole investire su un attaccante esterno, le ultime su Garnacho e Adeyemi”

“Pongracic, la Fiorentina ha stoppato il Napoli, perché vuole cederlo solo a titolo definitivo. Il Napoli – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- ha bisogno di un difensore solo se va via Marin, che finora non è stato giudicato pronto, il che non esclude che possa diventarlo l’anno prossimo. In questi undici giorni, il club azzurro proverà a cercarlo, ma senza urgenza.

Il Napoli vuole fare investimento su attaccante esterno: per Garnacho si deve ancora trovare un accordo col Manchester United, per Adeyemi non c'è ancora l'accordo col calciatore. Questa situazione favorisce il Napoli, perché se il Manchester vuole vendere sa che il club partenopeo è lì. Il mercato di gennaio è particolare, bisogna trovare il profilo giusto e provare a convincerlo. L'attaccante credo che arriverà e sarà uno dei due.

Adeyemi ha detto no al Napoli in questa fase, ma non ha rifiutato il Napoli per giugno. Danilo ha rifiutato il Napoli per questioni familiari. Chiunque accetti sa che andrà a giocarsi il posto con i titolari, e questa è una prova di personalità. Certo, a giugno queste trattative sono più semplici rispetto a quanto lo siano a gennaio".