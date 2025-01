Napoli – Le trattative per Garnacho e Adeyemi potrebbero essere intrecciate, ecco perchè

Il Napoli continua la trattativa col Manchester United per Alejandro Garnacho, ma non si limita a questo, per non farsi trovare impreparato. Sono ricominciati infatti i contatti col Borussia Dortmund per Karim Adeyemi, e le due trattative potrebbero avere un filo conduttore, come sottolinea Il Mattino. “Fumata grigia per Garnacho ecco che rispunta Karim Adeyemi (23) del Borussia Dortmund. Il Napoli non ha fretta, ma non perde tempo e riallaccia i contatti con il calciatore della nazionale tedesca che pare abbia rivalutato l’offerta del club azzurro. Il club tedesco ha confermato la disponibilità a trattare ed ora bisognerà capire se ci sono i margini per la manovra.

