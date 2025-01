Napoli-Inter: la sfida che potrebbe decidere il tricolore

Il big match che potrebbe indirizzare la corsa al titolo si giocherà a Napoli nel weekend dei primi di marzo, probabilmente il 2, in notturna. La data e l’orario ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma l’attesa per questa super sfida è alle stelle.

Napoli, attualmente capolista con 50 punti, precede l’Inter di tre lunghezze, ma i nerazzurri hanno una partita in meno a causa del rinvio del match contro la Fiorentina, dovuto al malore di Bove. In pratica, i campioni d’Italia potrebbero agganciare il Napoli in vetta.

Prima della sfida al Maradona, entrambe le squadre dovranno affrontare cinque partite di campionato, distribuite in modo equilibrato in termini di difficoltà e vantaggio del fattore campo. Il Napoli giocherà due partite in casa (contro Juve e Udinese) e tre fuori (due all’Olimpico contro Roma e Lazio, e a Como). L’Inter, invece, avrà due trasferte (a Lecce e Torino contro la Juve), il derby con il Milan (sempre in trasferta) e due partite a San Siro contro Fiorentina e Genoa.

Da non sottovalutare gli impegni extra per l’Inter: oltre ai match di campionato, i nerazzurri devono affrontare le ultime due partite di Champions League (la prima è stasera) e il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 25 febbraio. In tutto, la squadra di Inzaghi avrà tre impegni in più rispetto al Napoli, a meno che non dovesse qualificarsi ai playoff di Champions, nel qual caso ci sarebbe un ulteriore impegno prima del big match. Inoltre, come riportato da ilmattino, resta da recuperare la partita contro la Fiorentina, che potrebbe giocarsi tra il 4 e il 6 febbraio.