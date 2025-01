“Meret resterà il portiere del Napoli anche la prossima stagione”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato della redazione di 7Gold.

Di seguito, un estratto dell’intervista.

A che punto è la situazione Garnacho?

“Ieri c’è stato questo incontro tra la dirigenza del Napoli e quella del Manchester United per Alejandro Garnacho, un incontro che si è ripetuto. Già la sera precedente c’era stato un primo contatto e sembrava che ci fosse un avvicinamento, ma in realtà la posizione del Manchester United non si è ammorbidita. Lo United resta fermo sulla richiesta di 75 milioni di euro bonus inclusi, mentre il Napoli non va oltre 50-51 milioni più bonus. La forbice è ancora ampia. Va detto che il Manchester United è un interlocutore ostico nelle trattative, come dimostrato in passato, ad esempio con Scott McTominay e Romelu Lukaku.”

È stato il Napoli a rivolgersi a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund o è stata una proposta dei tedeschi, considerando che il Napoli deve sostituire Kvaratskhelia?

“È stata un’idea reciproca, anche perché già in estate si era parlato di Adeyemi. All’epoca c’era stato un interesse della Juventus per il giocatore, ma la trattativa non è decollata. Ora il nome è tornato d’attualità. La richiesta è più bassa rispetto a Garnacho: siamo intorno ai 40-45 milioni di euro bonus inclusi. Tuttavia, Garnacho resta la prima scelta del Napoli, che deve comunque valutare alternative di livello per non farsi trovare impreparato. Quindi possiamo dire che Adeyemi è il piano B del Napoli, e non escludo che possano emergere altri nomi, ma ad esempio possiamo scartare quello di Dorgu, che il Lecce vuole trattenere almeno fino a fine stagione.”

Dopo aver visto sfumare la trattativa per Danilo, quali sono i profili ideali per rinforzare la difesa?

“Ci sono diversi nomi in lista. Non dimenticherei Ismajli, il cui entourage aveva confermato contatti con il Napoli fino a poco più di un mese fa. Probabilmente la trattativa è stata messa in pausa perché il club era convinto di chiudere per Danilo. Tuttavia, la decisione del brasiliano di tornare in patria ha cambiato i piani. Anche Drăgușin del Tottenham è un nome che piace, ma gli Spurs difficilmente lo cederanno a gennaio ed il Napoli non vuole prendere un giocatore che poi rischia di restare relegato in panchina una volta che Buongiorno tornerà a pieno regime.”

Cosa pensa di Raspadori, Shomurodov e Sebastiano Esposito? Si parla di una trattativa per l’estate o potrebbe avvenire già in questa sessione di mercato?

“Credo che sia più probabile in estate. La Roma potrebbe valutare uno scambio tra Raspadori e Lorenzo Pellegrini, specialmente se decidesse di rinforzarsi a centrocampo con Frattesi. In ogni caso, Pellegrini è un giocatore che il Napoli segue da tempo.”

Se l’Atalanta dovesse realmente affondare il colpo per Raspadori, cosa accadrebbe?

“Anche in quel caso il Napoli si concentrerebbe solo su uno tra Garnacho e Adeyemi. Avendo un solo impegno settimanale, non servirebbe una rosa ampia. Però non dimentichiamo che ci sono altre alternative di mercato che il Napoli sta monitorando.”

C’è qualche aggiornamento sulla questione Meret?

“La trattativa per il rinnovo si è un po’ arenata. Inizialmente si parlava di un biennale con opzione per un terzo anno, ma ora il giocatore, viste le sue ottime prestazioni, potrebbe chiedere un triennale garantito. Nonostante questo, sono fiducioso che Meret resterà il portiere del Napoli anche la prossima stagione.”