I cantanti napoletani negli ultimi Sanremo

Sanremo, la kermesse musicale più amata dagli italiani, ha visto negli ultimi anni una forte presenza di artisti napoletani capaci di conquistare il pubblico e la critica con le loro performance e canzoni.

Tra i protagonisti della passata edizione figurano Geolier, ad un passo dalla vittoria, Aka7even e Massimo Ranieri. Nel 2025, torna Rocco Hunt a rappresentare la città partenopea nel Festival della Canzone Italiana.

Cantanti napoletani a Sanremo: te li ricordi?

Geolier: la nuova voce di Napoli

Geolier, considerato uno dei talenti più brillanti della scena rap partenopea, ha portato sul palco dell’Ariston una ventata di modernità. La sua capacità di mescolare dialetto napoletano e ritmi contemporanei ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, facendolo diventare uno degli artisti più ascoltati del 2024.

Geolier continua a essere una delle figure di spicco dell’urban italiano, consolidando il legame la tradizionale canzone napoletana e un tipo di musica che strizza l’occhio ai ragazzi e a ritmi più moderni.

Aka7even: popstar con radici partenopee

Aka7even, già noto al grande pubblico per il suo successo a Amici, ha dimostrato il suo talento a Sanremo con un brano emozionante e radiofonico. Nel 2022, infatti, l’artista napoletano porta in gara “Perfetta Così”, cantando anche con Arisa nella serata dedicata ai duetti.

Massimo Ranieri: la leggenda senza tempo

Tra i napoletani protagonisti della kermesse di Sanremo, non può mancare una leggenda assoluta: Massimo Ranieri. Con una carriera decennale, Ranieri porta sul palco del Festival la classe e l’eleganza di un artista versatile.

La sua esibizione del 2022, con il brano “Lettera al di là del mare”, si caratterizza da una grande finezza artista. Massimo Ranieri sarà presente anche nell’edizione del 2025 con “Tra le mani un cuore” e molti si aspettano che questo artista senza tempo potrà essere protagonista del Sanremo condotto da Carlo Conti.

Rocco Hunt torna a Sanremo

Nel 2025, ci sarà l’attesissimo ritorno di Rocco Hunt a Sanremo, con un brano che promette di far ballare ma anche riflettere. Il titolo è “Mille vote ancora” e, anche senza ascoltarla, la canzone promette di portare un po’ di “cazzimma” napoletana sul palco dell’Ariston.

Rocco Hunt è noto per i suoi testi non banali e per le melodie travolgenti e si è confermato come un protagonista fisso del panorama della musica italiana. Proprio Sanremo è stato il palco della consacrazione di un artista che mette la sua terra in ogni suo brano.

Scommesse su Sanremo 2025: chi è il favorito?

Con l’avvicinarsi della nuova edizione, l’attenzione non è solo sui cantanti ma anche sulle previsioni dei bookmaker. Per chi fosse interessato alle scommesse Snai Sanremo, le favorite dei bookmaker quest’anno sono Elodie e Giorgia, seguite da Achille Lauro. Questa competizione rimane uno degli eventi più seguiti e discussi, non solo per la musica ma anche per il fascino che esercita su appassionati e scommettitori.

La partecipazione di questi artisti sottolinea quanto Napoli sia una fucina inesauribile di talento. Geolier e Rocco Hunt rappresentano la nuova generazione, con un’impronta moderna e internazionale, mentre Massimo Ranieri continua a incarnare la tradizione e la storia musicale della città. Aka7even, invece, dimostra che la pop music può avere radici solide anche nel territorio partenopeo.

Conclusione

Sanremo si conferma un palcoscenico importante per gli artisti napoletani, capaci di unire tradizione e innovazione in modo speciale. Con l’attesa per l’esibizione di Rocco Hunt nell’edizione 2025 e il successo dei protagonisti delle scorse edizioni, Napoli continua a essere un punto di riferimento per la musica italiana. Non resta che seguire la competizione e scoprire quali emozioni ci regaleranno ancora una volta i figli di Partenope.