(Grafico) La Gazzetta mette in campo Napoli e Juventus (Sabato ore 18,00)

In programma sabato alle 18 al Maradona: lo stadio è già sold out da giorni, sarà il sesto pienone della stagione dopo quelli registrati con il Como, il Lecce, l’Atalanta, la Roma e il Venezia. Per quel che riguarda la formazione, l’idea è che sabato saranno confermati in blocco dal primo minuti gli undici uomini che hanno cominciato la partita contro l’Ata l anta al Gewiss: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; tridente Politano, Lukaku e Neres. Nessun cambio a prescindere dalla convocazione di Buongiorno.

Dopo il pareggio di Bruges, Thiago Motta ha concesso un giorno di riposo ai bianconeri, che riprenderanno oggi la preparazione in vista della trasferta di Napoli; allenamento, invece, per i due nuovi acquisti Kolo Muani, per il quale arriverà oggi l’ufficialità del tesseramento, e Alberto Costa. Entrambi, non essendo in lista Uefa, non avrebbero comunque potuto partecipare alla gara di Champions League ma ci saranno sabato nella sfida alla capolista. L’impressione infatti è che Kolo possa anche essere titolare: sembra infatti in vantaggio nel ballottaggio con Vlahovic, non certo al vertice nelle rotazioni di Thiago Motta in questo periodo, e Nico Gonzalez, non positivo a Bruges. In attacco, in ogni caso, c’è abbondanza perché il tecnico ha a disposizione tutte le frecce al proprio arco. Yildiz, non al top dopo un fastidio muscolare, dovrebbe tornare comunque titolare a destra con l’ottimo Mbangula di questo periodo confermato a sinistra; per Conceiçao e Weah, invece, probabile inizio in panchina. A centrocampo, Khéphren Thuram sarà di nuovo nell’undici di partenza, accanto a Locatelli e Koopmeiners mentre non sono attese grosse novità in difesa: l’unica modifica rispetto alla Champions potrebbe essere McKennie terzino a sinistra, con Cambiaso a destra.