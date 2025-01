“Ecco quello che so su Osimhen alla Juventus”

Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Stavolta tra Napoli e Juventus c’è un divario notevole. Immagino che Conte ci tenga molto a battere la sua Juventus.

Conte?

E’ un mio caro amico, non potrei mai parlarne non bene. Entrai in UEFA l’anno in cui Antonio allenava la nazionale ed andavo a seguire le gare in Francia dell’Italia dov’è riuscito a spremere sangue dalle rape. Uscimmo ai quarti di finale con la Germania al quattordicesimo rigore e quella nazionale non era forte. Dopo la gara che il Napoli perse a Verona io dissi ‘aspettate che arriva il Napoli di Conte molto presto. Lui ha una grinta pazzesca. Conte è un uomo equilibrato, sono amica anche di Beppe Marotta che come Conte è molto equilibrato. Ciò che sta facendo l’Inter in Champions è strepitoso, basta un punto per arrivare agli ottavi.

Osimhen alla Juventus?